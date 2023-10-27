Cumhuriyetimiz 100 yaşında! Başkan Erdoğan’ın 29 Ekim programı belli oldu

Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu. Erdoğan, cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de Külliye'de tebrikleri kabul edecek ardından İstanbul'a geçecek. Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak.

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