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Cumhuriyet Gazetesi'nden kısa çalışma ödeneği itirafı! Halk TV yine alay konusu oldu

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05.05.2020
Devlet, virüs tedbirleri kapsamında gelirinden mahrum kalan vatandaşına sahip çıktı. Kısa çalışma ödeneği adı altında binlerce kişiye maaş bağlanırken, Halk TV'de yine skandal bir olay yaşandı. Program sunucusu Ayşenur Arslan kısa çalışma ödenekleri ile ilgili algı operasyonu yapmaya çalışırken planı istemeden olsa Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyesi Miyase İlknur tarafından bozuldu. Arslan "kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar o kadar sınırlı ki yüzde 5 yararlandı galiba" derken İlknur söze girip "Müdürüm biz de yararlanıyoruz" deyince Halk TV ve Ayşenur Arslan sosyal medyada alay konusu oldu.

Halk TV'de yayımlanan Medya Mahallesi programı Cumhuriyet Gazetesi'ni yakacak ilginç bir sohbete sahne oldu.

Program sunucusu Ayşenur Aslan'ın konuğu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyesi Miyase İlknur'du.

Arslan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye ve çalışanlara can suyu olması için işletmelere verilen kısa çalışma ödeneği hakkında "kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar o kadar sınırlı ki yüzde 5 yararlandı galiba" dedi.

Bu sırada söze giren Miyase İlknur, "Müdürüm biz de yararlanıyoruz, kurum olarak, başvurunca alıyoruz." dedi.

Ayşenur Aslan "Peki kısa çalışıyor musunuz, ödenekten yararlanıyorsunuz?" diye sorunca, Miyase İlknur "Yo, tam çalışıyoruz. Kısa çalışmıyoruz, tam çalışıyoruz." dedi.

GAZETEYİ İSTEMEDEN İHBAR ETTİ
Miyase İlknur'un yöneticisi olduğu gazeteyi istemeden de olsa ihbar etmesi karşısında devletin kurumlarının harekete geçeceği kesin.

Çünkü kısa çalışma ödeneğinde sonradan mahsuplaşmak diye bir yöntem yok. Yine kurumun kısa çalışma ödeneği alıp, işçisini uzun çalıştırması da yasak.

İlknur'un tam gün çalışıp kısa çalışma ödeneği aldıklarını söylemesi üstelik mahsuplaşmadan bahsetmesi açıkça Cumhuriyet Gazetesi'nin devlete yalan beyanda bulunduğu ve kısa çalışma yapılıyormuş gibi göstererek haksız gelir temin ettiğini ortaya koyuyor.

PEKİ, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Kısa Çalışma Ödeneği, hükümetin ekonomiyi rahatlatmak için koronavirüs önlemleri çerçevesinde kurumlara verdiği destek paketlerinden biri.

Bulaşma riskini ortadan kaldırmak için çalışma saatlerini düşürmek ama aynı zamanda da çalışanların gelirlerinin azalmasını önlemek için alınmış bir tedbir.

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