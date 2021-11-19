Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Kalın-Sullivan görüşmesinde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ayrıca Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Roma'daki G20 Zirvesindeki temaslarına dair detaylar konuşuldu. İşte son dakika gündem haberimizin detayları...

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.

ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede, Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Görüşmede ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma'daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.