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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı! "Yüzün Gülsün İstanbul"

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Giriş: 25.02.2024 00:43
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların tam desteği ile ilerleyen Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı, "Yüzün Gülsün İstanbul" büyük beğeni topladı. Öte yandan seçim şarkısında, "Gözün aydın İstanbul. Hasret sona erecek. Beklediğin bu kavuşma Muradına erecek" ifadeleri yer aldı.
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Yüzün Gülsün İstanbul
"Yüzün Gülsün İstanbul"
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