19 Mart 2024, Salı
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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum müjdeleri sıraladı: İstanbul’umuzu güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceğiz
Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarına hız verdi. İstanbul'u karış karış gezerek proje ve vaatlerini anlatan Kurum, son olarak ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ programında şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. İstanbul’u her zamankinden güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceklerini belirten Kurum, “Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar polemikte bulmayacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. İstanbul’un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Temel atarken, açılış yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız." dedi.