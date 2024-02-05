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Cumhur ittifakı İstanbul'da sahada! Cumhur İttifakı adayı Gökhan Yüksel Şişi'ye hangi projeleri kazandıracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 16:49
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Şişli Belediye Başkanı adayı Gökhan Yüksel oldu. Şişli için hangi projeleri var? Kazanırsa neleri değiştirecek? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel seçim çalışmaları hakkında konuştu. İşte haberin detayları…
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