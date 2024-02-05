Cumhur ittifakı İstanbul'da sahada! Cumhur İttifakı adayı Gökhan Yüksel Şişi'ye hangi projeleri kazandıracak?

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Şişli Belediye Başkanı adayı Gökhan Yüksel oldu. Şişli için hangi projeleri var? Kazanırsa neleri değiştirecek? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel seçim çalışmaları hakkında konuştu. İşte haberin detayları…

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