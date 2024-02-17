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Cumhur İttifakı Aydın adayı sahada! Mustafa Savaş kentin sorunları ve çözüm önerilerini anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 15:41
Cumhur İttifakı'nın Aydın Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, seçim çalışmalarını sahada sürdürüyor. Mustafa Savaş, Aydın'ın sorunları ve çözüm önerilerini A Haber ekibinden Sefer Ayçe'ye anlattı.
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