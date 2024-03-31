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Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok: "Vatandaş kararını verdi saygı duyarız"

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Giriş: 31.03.2024 22:36
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan ayrılırken “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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