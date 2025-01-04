Çukurova’dan İstanbul’a uzanan hayat hikayesi! Ferdi Tayfur anısına

2 Ocak’ta kaybettiğimiz Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur 2013 yılında A Haber'e röportaj vermiş ve hayatına dair çok özel anılarını paylaşmıştı. 6 yaşında yetim kalan Ferdi Tayfur, Sabancıların yanında çalıştığı zamandan Çukurova’dan İstanbul’a uzanan hayatına dair bilgiler verdi. Askerde bağlanma ile tanışan usta şekilde keman ve piyano çalan söz ve beste uzmanı aynı zamanda yönetmenlik yapan Ferdi Tayfur’un hayatından izler…

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