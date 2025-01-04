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Çukurova’dan İstanbul’a uzanan hayat hikayesi! Ferdi Tayfur anısına

Çukurova'dan İstanbul'a uzanan hayat hikayesi! Ferdi Tayfur anısına

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 12:26
2 Ocak’ta kaybettiğimiz Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur 2013 yılında A Haber'e  röportaj vermiş ve hayatına dair çok özel anılarını paylaşmıştı. 6 yaşında yetim kalan Ferdi Tayfur, Sabancıların yanında çalıştığı zamandan Çukurova’dan İstanbul’a uzanan hayatına dair bilgiler verdi. Askerde bağlanma ile tanışan usta şekilde keman ve piyano çalan söz ve beste uzmanı aynı zamanda yönetmenlik yapan Ferdi Tayfur’un hayatından izler…
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Çukurova’dan İstanbul’a uzanan hayat hikayesi! Ferdi Tayfur anısına
Çukurova’dan İstanbul’a uzanan hayat hikayesi!
Çukurova'dan İstanbul'a uzanan hayat hikayesi!
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