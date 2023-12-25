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Çukur çetesi suç örgütü çökertildi! 11 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

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Giriş: 25.12.2023 18:48
Antalya'da düzenlenen “KAFES-24" operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 milyarlık mal varlığına el konuldu.
Çukur çetesi suç örgütü çökertildi
Çukur çetesi suç örgütü çökertildi
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