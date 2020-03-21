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21.03.2020

Corona virüse karşı ellerimizi sıcak su ile mi soğuk su ile mi yıkamalıyız? | Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yolunun el yıkamak olduğu belirtildi. Uzmanlar her geçen gün can almaya devam eden salgın konusunda el yıkama uyarılarında bulunuyor. Peki ellerimizi soğuk su ile mi sıcak su ile mi yıkamalıyız?

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor.

Ülkemize de sıçrayan virüsten korunmak isteyen vatandaşlar uzmanların açıklamalarına odaklanmış durumda. Uzmanlar virüsten korunmak için ellerimizi yıkamayı önerirken, bazı vatandaşlar ellerimizi soğuk su ile mi sıcak su ile mi yıkamalıyız? sorusuna yanıt arıyor.

Koronavirüse karşı en etkin yöntem olan el yıkama konusunda yapılan sıcak su uyarısını Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken A Haber'e değerlendirdi.

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