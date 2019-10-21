Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne A haber'e konuştu

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG tarafından çocukları kaçırılan aileye A Haber mikrofon uzattı. Anne, eli kanlı örgüt tarafından çocukları arasında nasıl seçim yapılmaya zorlandığını anlattı. O anlarda aile neler yaşadı? Neler hissettiler? O anne ve çocuk, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu’na konuştu. Aile, terör örgütü PYD’nin kalleş yüzünü anlattı.