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21.10.2019
Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne A haber'e konuştu
Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG tarafından çocukları kaçırılan aileye A Haber mikrofon uzattı. Anne, eli kanlı örgüt tarafından çocukları arasında nasıl seçim yapılmaya zorlandığını anlattı. O anlarda aile neler yaşadı? Neler hissettiler? O anne ve çocuk, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu’na konuştu. Aile, terör örgütü PYD’nin kalleş yüzünü anlattı.
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