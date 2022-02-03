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Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı

İHA
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Giriş: 03.02.2022 16:40
Şırnak’ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında, terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, “Hakkını helal et oğlum” diyerek oğlundan son kez helallik istedi. Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit düştü. Tarcan'ın acı haberi, dün akşam askeri görevliler tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Günay-Hilmi Tarcan çifti, terhisine 20 gün kalan oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
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