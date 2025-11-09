"Çin dolu dizgin gidiyor!" A Haber'de dikkat çeken analiz

09 Kasım 2025, Pazar

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.11.2025 00:36
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda dünya ülkelerine ancak özellikle Çin’e karşı uyguladığı gümrük vergisi tarifelerinden sonra taraflar arasında tarife yarışı başlamıştı. Dünya Amerika-Çin öncülüğünde bir ekonomi savaşına girerken asıl soru daha küçük ekonomilerin devlerin çatışmasında ezildiği meselesi oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, ekonomi savaşında Çin'in dolu dizgin ilerlediğini söyledi.
Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak?
Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak?
