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CHP'ye DEM desteği

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Giriş: 26.03.2024 14:03
DEM Partili Ahmet Saymadı parti olarak dışarıdan talimat alıyoruz itirafında bulundu ve CHP ile yaptıkları ittifakı açıkladı. CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akkgün Türk milletine aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bu sıcak gündemi Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş ile detaylandırdık.
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