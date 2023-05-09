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CHP'nin troll ağı deşifre oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2023 16:05
CHP’ye doğrudan bağlı olduğu iddia edilen troll ağı deşifre oldu. Firari Fetöcülerin yönettiği altı ağ üzerinden asılsız iddialar ve manilülatif paylaşımlar yapılarak algı operasyonları gerçekleştiriliyor.
CHP’nin troll ağı deşifre oldu
CHP'nin troll ağı deşifre oldu
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