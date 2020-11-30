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CHP'nin nefret siyasetinde yeni hedef ''ordu'' mu? Türk milletinin tek bir isteği var!

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Giriş: 30.11.2020 22:59
Güncelleme:30.11.2020 23:00
Mehmetçiğin son yıllarda sınır ötesi operasyonlarıyla Suriye’den Libya’ya kadar geniş bir coğrafyada terör örgütlerine karşı başarı üstüne başarı kazanmasını hazmedemeyenler şanlı Türk ordusunu hedef almaya başladı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tahammülsüzlüğünü ‘’Devletin ordusu Katar’a satılmış’’ iftirasıyla ayyuka çıkardı. Peki, CHP neyin peşinde? İşte CHP'nin günah galerisi ve kamuoyunun isteği...

Bu isim bir hayli tanıdık, 2018 yılında Mersin'de şehit Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde kameralara gülerken yakalanan CHP Mersin Milletvekili. Tıpkı Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesinde partisinin grup başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı gibi. Müttefikleri olan parti Meclis'te grup kurabilsin diye vekillerini kiralayan partinin vekili. Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna hakareti aslında seçilmiş hükümetleri darbeyle alaşağı edilmesi sonrası iktidara yürüyen, Türkiye'nin ilerlemesine ket vuran, her askeri darbeden güçlenerek çıkan CHP'nin 'nerede o eski ordu' çığlıkları.

DOĞU AKDENİZ İÇİN 'PARAYI BOŞA SAÇMAK' TABİRİNİ KULLANMIŞTI

Binlerce yıllık Türk ordusunun şanlı askerleri cephede canını dişine takmışken, bazı vekilleri o ordunun savaştığı teröristlerin cenazelerinde boy gösteren, kimi yöneticileri ise teröristleri müdafaa eden partinin, HDP ortaklığı sebebiyle şehit yakınları tarafından, her şehit cenazesinde protesto yağmuruna tutulan partinin, esasında bu CHP'li vekilin ilk skandalı değil Başarır daha önce de Meclis'e soru önergesi vermiş, Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerinde bulunması için satın alınan ve Erdemli ile Alanya-1 kuyusunda sondaj yapan gemiler için 'parayı boşa saçmak' tabirini kullanmıştı.

KAMUOYUNUN CHP'DEN TEK BİR İSTEĞİ VAR

Şanlı Türk ordusunun, terörü kaynağında kurutmak için, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlarda ülkenin güvenliğini sağlamasına övgüde dahi bulunmayanlardan kamuoyunun tek bir isteği var. Gölge etmeyin başka ihsan istemez.

Nefret siyasetinde yeni hedef ordu! CHP TSKnın başarılarından rahatsız mı? NEFRET SİYASETİNDE YENİ HEDEF ORDU! CHP TSK'NIN BAŞARILARINDAN RAHATSIZ MI?
MSBden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarırın hakaret söylemine videolu gönderme MSB'DEN CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR'IN HAKARET SÖYLEMİNE VİDEOLU GÖNDERME

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