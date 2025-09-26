CHP’nin itirazı reddedildi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

26 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 26.09.2025 11:34
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi, İstanbul İl Başkanlığı içim görevlendirilen Gürsel Tekin görevine devam edecek.
