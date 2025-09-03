CHP’nin İstanbul kongresi iptal edildi | CHP bundan sonra ne yapacak? Kurultay iptal edilir mi?

CHP İstanbul kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı ve 196 delege görevden uzaklaştırıldı. Eski il başkanı Gürsel Tekin ise kayyum olarak atandı. Bu delegelerin görevden uzaklaştırılmasının 15 Eylül'de görülecek ana kurultay davasını etkileyeceği ifade ediliyor. Gelişmeleri A Haber Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

