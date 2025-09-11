11 Eylül 2025, Perşembe

CHP’nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret

Giriş: 11.09.2025 13:18
Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
