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CHP’nin Bitlis ziyareti Meclis’te tartışmaya yol açtı! HDP, CHP’ye kalkan oldu

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Giriş: 16.06.2021 10:00
Güncelleme:16.06.2021 10:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bitlis tartışması yaşandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın iddiaları üzerinden ana muhalefet partisini sert sözlerle hedef aldı. CHP’ye HDP de destek verince tansiyon iyice yükseldi. İşte o anlar…
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