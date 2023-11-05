CHP’nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel! Kemal Kılıçdaroğlu’nun hançer sözü kime?

2. turda Özgür Özel, 812 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Kılıçdaroğlu’nun hançer sözü kime? Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel rakip mi olacak? CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel döneminden ne bekleniyor? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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