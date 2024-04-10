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CHP’li yeni-eski başkanlar kavgaya tutuştu! Esenyurt Belediyesi’nde boş kasa krizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 12:01
Esenyurt Belediyesi'nde seçildikten sonra ilk Meclis oturumunu yapan Ahmet Özer'in, önceki Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a yönelik "Boş bir kasa bıraktı" eleştirisi dikkat çekmişti. Kemal Deniz Bozkurt'tan Ahmet Özer'e yanıt geldi.  Bozkurt "Gerçek CHP'li başka bir kişiye kumpas kurmaz" dedi.
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