CHP’li vekilin “Oy vermeyeceksen kapı orada” sözleri tepki çekti

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık 26 gün kaldı. Siyaset iyiden iyiye ısınırken CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Ulaş Karasu, katıldığı bir toplantıda CHP'lilere seslendi, “CHP adayına oy vermeyeceksen işte kapı orada. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

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