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CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İZSU’dan itiraf: Denize değil atık su şebekesine döküyoruz

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Giriş: 24.09.2023 11:40
AK Parti’nin yıllarca uyardığı İzmir Körfezi'nin kirliliği meselesinde CHP ile İYİ Parti kavgaya tutuştu. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale’nin "Pis kokuyu gidermek için yüz milyonlarca liraya kimyasal madde alıp körfeze döküyorlar” iddiası, İzmir'de bomba etkisi yarattı. Bu sözler ardından Özlale'nin iddialarına İZSU’dan itiraf gibi açıklama geldi. CHP'li Tunç Soyer, yönetimindeki İZSU’dan yapılan yazılı açıklama yaparak , "Körfez'e değil kanalizasyon şebekesine Magnezyum hidroksit döküyoruz." denildi. Bunun Amerika’nın Los Angeles şehri başta olmak üzere dünyada gelişmiş ülkelerde sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu iddia eden İZSU Genel Müdürlüğü, şebekeye dökülen Magnezyum hidroksitin zararsız olduğunu, atık su şebekesine düşük miktarlarda karıştırıldığını öne sürdü.
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