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CHP’li Sezgin Tanrıkulu kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

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Giriş: 02.03.2024 16:15
Terörist cenazelerinden eksik kalmayan Türkiye’nin birliğini hedef alan ve savunma sanayiine saldıran CHP’li Sezgin Tanrıkulu kamu personelini "Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler." diyerek tehdit etti.
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