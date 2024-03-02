02 Mart 2024, Cumartesi
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…
Terörist cenazelerinden eksik kalmayan Türkiye’nin birliğini hedef alan ve savunma sanayiine saldıran CHP’li Sezgin Tanrıkulu kamu personelini "Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler." diyerek tehdit etti.