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CHP'li Maltepe belediye başkan yardımcısının zor anları! PKK'ya terör örgütü diyemedi

CHP'li Maltepe belediye başkan yardımcısının zor anları! PKK'ya terör örgütü diyemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 22:06
CHP, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında açık ittifak yapmıştı. DEM Parti kontenjanından CHP Maltepe Meclis Üyesi seçilen ve ardından Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Şükrü Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözlerine adeta kameralar karşısında kıvranarak cevap verdi. Akçadağ, yine "PKK terör örgütüdür" demeden skandal sözler sarf etti.
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