23 Mart 2024, Cumartesi
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CHP'li Lütfü Savaş sahneden itildi! Platformdan aşağıya uçtu! O anların video görüntüleri anbean canlı yayına yansıdı
Son dakika haberi! Samandağ'da seçim çalışmalarını yürüten CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı sırada kendisine yaklaşan bir kişi tarafından platformdan itildi. Bugün iftar saatine yakın zamanlarda gerçekleşen olayın ardından CHP fondaşı Halk TV, Savaş'ı platformdan iten kişinin psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edildi. Sosyal medyadan yorum yapan vatandaşlar olayın bir kurgu ve tiyatro olduğunu belirterek tepki gösterdi. İşte o anlar...