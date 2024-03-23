23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Lütfü Savaş sahneden itildi! Platformdan aşağıya uçtu! O anların video görüntüleri anbean canlı yayına yansıdı

CHP'li Lütfü Savaş sahneden itildi! Platformdan aşağıya uçtu! O anların video görüntüleri anbean canlı yayına yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 00:57
Son dakika haberi! Samandağ'da seçim çalışmalarını yürüten CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı sırada kendisine yaklaşan bir kişi tarafından platformdan itildi. Bugün iftar saatine yakın zamanlarda gerçekleşen olayın ardından CHP fondaşı Halk TV, Savaş'ı platformdan iten kişinin psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edildi. Sosyal medyadan yorum yapan vatandaşlar olayın bir kurgu ve tiyatro olduğunu belirterek tepki gösterdi. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
CHP'li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
Başkan Erdoğan, Tekirdağ’da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ’ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Çanakkale için projeleri neler?
Çanakkale için projeleri neler?
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Başkan Erdoğan’dan Çankırı’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Çankırı'da önemli açıklamalar
13 şüpheli daha gözaltına alındı
13 şüpheli daha gözaltına alındı
Lityum pil yangını nasıl söndürülür?
Lityum pil yangını nasıl söndürülür?
Kepez için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Kepez için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Düden Gölü’nde kuraklık alarmı!
Düden Gölü’nde kuraklık alarmı!
Arıların gen haritası çıkarıldı!
Arıların gen haritası çıkarıldı!
Daha Fazla Video Göster