CHP'li İmamoğlu'na vatandaşlardan büyük protesto! Metro istasyonu dumanlarla kaplandı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor. Ulaşımda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmezken, İstanbul Yenikapı durağında metrodan dumanlar yükseldi. Metro istasyonu dumanla kaplandı, yolculardan istasyonu tahliye etmeleri istendi. CHP'li İBB'yi yolcular yuhalayarak protesto etti.