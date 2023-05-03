CHP'li İBB çalışanları cinayet görüntülerini 'Tatildeyiz' diyerek vermediler

İstanbul Aksaray'da sokak ortasında ceset bulunması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Kamera incelemelerinde bir taksi şoförünün aracından kimliği belirlenemeyen kişiyi olay yerine bıraktığı belirlenince şüpheli taksici gözaltına alındı. Taksi içerisinde bulunan araç kamerasını incelemek için İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğü'ne giden polisler karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Esenler Otogarındaki İBB çalışanları, hafta sonu ve 1 Mayıs resmi tatili nedeniyle talep edilen görüntüleri vermelerinin mümkün olmayacağını söyledi. Emniyet güçleri cinayet soruşturması olduğunu söylemesine rağmen İBB çalışanlarından olumlu yanıt alamayınca durum tutanak altına alındı.