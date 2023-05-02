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CHP'li gazeteci Enver Aysever'den 7'li koalisyonu karıştırdı! Karamollaoğlu'na ağır sözler: Sivas'ın katili

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Giriş: 02.05.2023 16:21
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun vaadlerine ateş püsküren Aysever, "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz" ifadelerini kullandı. Aysever ayrıca; Temel Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" diyen Aysever, Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti
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