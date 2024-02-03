03 Şubat 2024, Cumartesi
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CHP'li Erdal Beşikçioğlu'dan Mansur Yavaş'a eleştiri: En büyük sorun ulaşım
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istememesine rağmen CHP'nin Etimesgut adayı yapılan Erdal Beşikçioğlu Ankara'da ulaşım hizmetlerinin yetersiz kaldığı konusunda eleştirilerde bulundu. Ankara'da en büyük derdin ulaşım olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya!" dedi. İşte detaylar...