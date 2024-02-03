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CHP'li Erdal Beşikçioğlu'dan Mansur Yavaş'a eleştiri: En büyük sorun ulaşım

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Giriş: 03.02.2024 16:29
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istememesine rağmen CHP'nin Etimesgut adayı yapılan Erdal Beşikçioğlu Ankara'da ulaşım hizmetlerinin yetersiz kaldığı konusunda eleştirilerde bulundu. Ankara'da en büyük derdin ulaşım olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya!" dedi. İşte detaylar...
Erdal Beşikçioğlu’dan Mansur Yavaş’a eleştiri
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