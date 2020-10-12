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CHP'li Burhaniye Belediyesi'nden AVM için ağaç katliamı!

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Giriş: 12.10.2020 15:46
Güncelleme:12.10.2020 15:57
Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin; Rasim Yedikardeşler Çamlığı olarak bilinen ve içinde 76 adet çam ağacı olan alanın alışveriş merkezi olması için karar aldığı bildirildi. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin; 76 ağacın kesilerek alışveriş dükkanı yapılmasına yönelik karara itiraz ettiği öğrenildi. CHP ve İYİ Parti oylarıyla söz konusu alanın alışveriş merkezi olmasına karar verildi. Detayları A Haber Muhabiri Vedat Eker aktardı.
CHPli Burhaniye Belediyesi’nden ağaç katliamı! Doğayı katledip yerine AVM dikecekler CHP'Lİ BURHANİYE BELEDİYESİ'NDEN AĞAÇ KATLİAMI! DOĞAYI KATLEDİP YERİNE AVM DİKECEKLER

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