CHP'li Burhaniye Belediyesi'nden AVM için ağaç katliamı!

Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin; Rasim Yedikardeşler Çamlığı olarak bilinen ve içinde 76 adet çam ağacı olan alanın alışveriş merkezi olması için karar aldığı bildirildi. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin; 76 ağacın kesilerek alışveriş dükkanı yapılmasına yönelik karara itiraz ettiği öğrenildi. CHP ve İYİ Parti oylarıyla söz konusu alanın alışveriş merkezi olmasına karar verildi. Detayları A Haber Muhabiri Vedat Eker aktardı.