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Son dakika: CHP'li Berhan Şimşek'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki! Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir

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Giriş: 23.01.2021 18:30
Güncelleme:23.01.2021 18:31
CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir canlı yayında vali ve kaymakamları "militan" olarak tanımlamasına AK Parti'den sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı sosyal medya paylaşımında "Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır." ifadelerini kullandı.
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