18 Nisan 2024, Perşembe
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CHP'li belediyelerde tepki çeken akraba atamaları! Son bomba Sarıyer'den! CHP yandaşı Can Ataklı bile isyan etti: Olur mu lan öyle şey?
Yerel seçimler geride kalırken CHP yönetiminde olan belediyelerde yaşanan atama kararları büyük tepki çekti. Halkın oylarıyla koltuğa oturan başkanların görevlerindeki ilk ayda eş, dost ve akrabalarını belediye kadrolarına doldurmaya başladı. Bu durum CHP yandaşlarının bile tepkisini çekerken CHP'ye yakınlığıyla tanınan Can Ataklı bu atamalara isyan etti. Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı yayında "Olur mu lan öyle bir şey? Burada seçilenin karısı öbür belediye başkanının yardımcılığına atanıyor, falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni oradaki belediye başkanına Şu anda onunla uğraşıyorlar." ifadelerini kullandı. CHP'de bu konuda son olarak Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun yardımcısı olan Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Başkanlığı'na atanmıştı.