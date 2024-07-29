CHP’li belediyeler borç batağında! "Borcun yüzde 76'sı CHP’ye ait"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında CHP’li büyükşehir belediyelerinin son 5 yılda borçlarını nasıl katladığını rakamlarla belgeleriyle ortaya koydu. Tüm belediyelerin toplam 96 milyar lira borcu olduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, bu borcun 72 milyar lirasının yalnızca CHP’ye ait olduğunun altını çizdi.

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