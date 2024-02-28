28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Battal İlgezdi kendisini eleştiren vatandaşa çok ağır küfürler savurdu

CHP'li Battal İlgezdi kendisini eleştiren vatandaşa çok ağır küfürler savurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2024 15:22
Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. İlgezdi'nin, vatandaşa "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz!" dediği görüldü.
İlgezdi kendisini eleştiren kişiye küfürler savurdu
İlgezdi kendisini eleştiren kişiye küfürler savurdu
Erdem Gül’e 5 yıl hapis
Erdem Gül'e 5 yıl hapis
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
27 yıl geçti ama utancın izleri hala silinmedi
27 yıl geçti ama utancın izleri hala silinmedi
İşte 28 Şubat’ın utanç manşetleri
İşte 28 Şubat’ın utanç manşetleri
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
Ali Tombaş yeni dönemde neler vadediyor?
Ali Tombaş yeni dönemde neler vadediyor?
28 Şubat’ın dava süreci! Darbecilere müebbet hapis
28 Şubat'ın dava süreci! Darbecilere müebbet hapis
İşte 28 Şubat döneminde atılan gazete manşetleri
İşte 28 Şubat döneminde atılan gazete manşetleri
28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu
28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu
İşte KAAN’ın yapım aşamasından görüntüler!
İşte KAAN'ın yapım aşamasından görüntüler!
CHP-DEM arasında İstanbul krizi mi?
CHP-DEM arasında İstanbul krizi mi?
Daha Fazla Video Göster