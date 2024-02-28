28 Şubat 2024, Çarşamba
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CHP'li Battal İlgezdi kendisini eleştiren vatandaşa çok ağır küfürler savurdu
Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. İlgezdi'nin, vatandaşa "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz!" dediği görüldü.