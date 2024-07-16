CHP'li Balıkesir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın'dan ikamet kurnazlığı

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiği günden bu yana kente gözle görülür bir hizmet yapamadı. Halkın tepkisini çeken Başkan, hizmetsizliğini "bütçe düşüklüğüne" bağlarken, ikamet kurnazlığı da yapmayı ihmal etmedi.

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