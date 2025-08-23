CHP’den istifa nedeni ’imar rantı’! İBB kredileri faiziyle ödeyecek

CHP’den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ayrılığının ardında milyarlarca liralık imar rantı gerilimi olduğu ortaya çıkmıştı. Skandalın merkezinde bir turizmci bulunurken, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasına da usulsüz para trafiğine dair çarpıcı itiraflar damga vurdu.

