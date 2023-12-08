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CHP'den hangi açıklama yapıldı? Muharrem İnce CHP'nin İzmir adayı olacak mı?

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Giriş: 08.12.2023 13:29
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. İnce'nin CHP'nin İzmir adayı olacağı iddia edildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a soruldu. Günaydın,"Görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusu geçemez, geçmemiştir." dedi. İşte o haberin detayları...
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