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CHP'deki "para kuleleri" görüntülerinde Onur Öksel apar topar izne çıktı! Kara para skandalında yeni görüntü! Bazı çantalar...

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Giriş: 20.03.2024 23:46
CHP'deki kara para skandalındaki sarmal her geçen gün büyüyor. Savcılığın başlattığı soruşturma sonrası balya balya paraların sayıldığı görüntülerde bulunan kişilerin ifadeleri alınmaya başlanmıştı. Yeni çıkan görüntülerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in paraları taşıdığı çantanın üzerinde "İBB Spor Kulübü" yazdığı görüldü. Ayrıca görüntülerde CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de yer aldığı tespit edildi. Öksel’in kayıt dışı para olayının kamuoyuna yansımasının ardından izne çıktığı öğrenildi. Diğer yandan paraların merkeze taşındığı görüntüler ortaya çıkarken İBB Spor Kulübü'ne ait çantanın yetmediği ve kalan paraların valizle getirildiği ortaya çıktı. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralarda yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde gelen bazı çantaların ayrıldığı ve gelen - giden dengesinde fark olduğu iddia ediliyor. İşte o görüntüler...
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