CHP’deki kayyum iddialarına soruşturma başlatıldı | A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı

CHP'ye kayyum atanacak iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama yapıldı. Bakan Tunç iddialara ilişkin soruşturma başlatılacağını duyururken "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş açıklamalara ilişkin detayları aktardı.