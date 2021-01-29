CHP'deki istifalar ne anlama geliyor? Emin Pazarcı A Haber'de yorumladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı CHP'de yaşanan bu istifaları A Haber canlı yayınında yorumladı. Pazarcı, CHP'deki ulusalcıların harekete geçtiğini ve bu istifaların bununla kalmayacağını ve devam edeceğini iddia etti. CHP'de ciddi tartışmalar yaşanıyor, bunlar tabanada yansıyacak diyen Pazarcı, yaşanan tavrın ideoloji olduğunu "Atatürk'ün partisinin işgal altında" düşüncesindeki kişilerin harekete geçtiğini ve Muharrem İnce'nin partisine geçeceğini söyledi. İnce'nin ulusalcıları temsil edeceğini ifade etti. İşte Emin Pazarcı'nın yaptığı gündeme bomba gibi düşecek o açıklamalar...

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