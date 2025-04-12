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CHP’de yeni yönetim belli oldu! Dış politika Namık Tan’a emanet edildi

CHP'de yeni yönetim belli oldu! Dış politika Namık Tan'a emanet edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 20:19
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 21. Olağanüstü kurultay sonrası yeni merkez yönetim kurulu belirlendi. Özel A takımında büyük bir değişikliğe gitmedi. ''Mavi vatan'' konusunda tepki çeken açıklamalara imza atan emekli büyükelçi İstanbul Milletvekili Namık Tan CHP’nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.
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CHP’de yeni yönetim belli oldu! Dış politika Namık Tan’a emanet edildi
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