14 Nisan 2025, Pazartesi
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CHP’de şaibeli kurultay soruşturması! MASAK 55 kişinin hesabını inceledi
CHP'nin 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada MASAK raporu dosyaya girdi. Rapora göre kurultay zamanı 55 kişiye para akıtıldı. Gazetecilerin de aralarında olduğu bu isimlere 500 bin liradan 10 milyon liraya kadar ödeme yapıldı.