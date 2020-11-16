16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz büyüyor | CHP yönetimi İnce’yi ihraç mı edecek?

CHP’de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz büyüyor | CHP yönetimi İnce’yi ihraç mı edecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2020 01:08
Güncelleme:16.11.2020 01:18
CHP’de Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu savaşı kızıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Para ile parti kurduruluyor'' iddiasına İnce, ''Yalanın kurgu merkezi CHP'' açıklamasıyla cevap verdi. Ana muhalefet partisinde tansiyon yükseldi. CHP yönetimi İnce’yi ihraç mı edecek? İnce’ye göre Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? İşte ayrıntılar…
Muharrem İnce canlı yayında tek tek anlattı: Yalanın kurgu merkezi CHP MUHARREM İNCE CANLI YAYINDA TEK TEK ANLATTI: YALANIN KURGU MERKEZİ CHP
Muharrem İnce Kılıçdaroğlunun sözlerine ateş püskürdü: Yalanın da iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi MUHARREM İNCE KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: YALANIN DA İFTİRANIN DA MERKEZİ CHP GENEL MERKEZİ
CHPde operasyon iddiası! Kemal Kılıçdaroğlundan Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgüle gönderme CHP'DE "OPERASYON" İDDİASI! KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE VE MUSTAFA SARIGÜL'E GÖNDERME

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

CHP'nin çarşaf hazımsızlığı
CHP'nin "çarşaf" hazımsızlığı
İnce ile Kılıçdaroğlu arasında kriz
İnce ile Kılıçdaroğlu arasında kriz
Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili açıklama
Türk dünyası ile karadan irtibat kuruldu
"Türk dünyası ile karadan irtibat kuruldu"
CHP'den ayrılan Sarıgül cephesinde flaş gelişme
CHP'den ayrılan Sarıgül cephesinde flaş gelişme
PKK'ya büyük şok!
PKK'ya büyük şok!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız
HDP'nin engellediği camiler yapılıyor
HDP'nin engellediği camiler yapılıyor
15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi vefat etti
15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi vefat etti
Tatar: Bize yakışan doğru bir adımdı
Tatar: Bize yakışan doğru bir adımdı
Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta flaş mesaj
Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta flaş mesaj
Erdoğan ve Bahçeli'den kritik ziyaret
Erdoğan ve Bahçeli'den kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster