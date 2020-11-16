CHP’de Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu savaşı kızıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Para ile parti kurduruluyor'' iddiasına İnce, ''Yalanın kurgu merkezi CHP'' açıklamasıyla cevap verdi. Ana muhalefet partisinde tansiyon yükseldi. CHP yönetimi İnce’yi ihraç mı edecek? İnce’ye göre Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? İşte ayrıntılar…

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