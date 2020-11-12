Muharrem İnce canlı yayında tek tek anlattı: Yalanın kurgu merkezi CHP

Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına katıldı ve yeni bir parti kurup kurmayacağına ilişkin olarak "CHP'yi düzeltemiyorsak tabii ki kurarız" dedi.

Muharrem İnce şunları söyledi:

"Ben partimi seviyorum ama bunlarla birlikte siyaset yapma şansım kalmıyor. Üç ayda bir iftira atıyorlar. CHP sizin babanızın çiftliği değil. Hazineden gelen trilyonlarca para ile oturmuşsunuz, ahkam kesiyorsunuz. Benim haysiyetim şerefim ne olacak?"

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"Atatürk'ün koltuğunda oturan bir kişi yalan söyleyemez. İsterse Genel Başkan olsun. 'Muharrem İnce'yi kastetmedik.' Hedef yapıyorsun. Bilerek yapıyorsun. Bunu açıklamaya ihtiyaç var. Özgür (Özel) beri ilgilendirmiyor. Genel Başkan açıklayacak. Sürekli yalan söylüyor. (Parti kuracak mısınız?) 81 vilayeti dolaşalım, büyük ilçeleri dolaşalım kararımızı vereceğiz. Amacımız AK Parti'ye benzemeyen bir CHP, düzeltebiliyorsak burayı düzeltmek amacımız. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız. (Düzelecek mi?) Bilemiyorum. Bir de millet ne derse onu yapacağız. Ben hatta memleket hareketinin 50 artı 1 alacağına inanıyorum partileşirse. Umudunuzu ittifaka bağlamayacaksınız."

"YÜZDE 99 'GİT' DİYOR"

"4 Aralık'ta kapanıp kapsamlı program yazacağız. (İnsanlar size parti kur mu diyor, partide kal mı diyor?) 81 ili tamamladıktan sonra kararımızı vereceğiz ama gördüğümüzü söyleyeyim; yüzde 1 veya iki 'kal' diyor. Yüzde 99 kesinlikle git diyor."

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