CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

CHP'de kaynağı karanlık paralar nereden geldi? "Para kuleleri" buz dağının görünen yüzü mü? İBB-CHP üzerinden "karar para" mı aklanıyor? Canan Kaftancıoğlu ne zaman ifade verecek? Ne anlatacak? Ekrem İmamoğlu bu kirli ağın neresinde? Gazeteci Abulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Bir 'EKOSİSTEM' kurmuşlar." ifadelerini kullandı.

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