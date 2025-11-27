27 Kasım 2025, Perşembe

CHP’de kurultay hazırlığı! PM seçimlerinde liste savaşları olacak

CHP'de kurultay hazırlığı! PM seçimlerinde liste savaşları olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 10:13
CHP'de 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Bin 300 kurultay delegesi bu hafta sonu yeni yönetimi seçmek için sandık başına gidiyor. Peki kurultay öncesi kulislerde neler konuşuluyor? Özgür Özel'in karşısına rakip çıkacak mı? Muhaliflerin yol haritası ne? Yanıtları haberimizde…
