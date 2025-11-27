27 Kasım 2025, Perşembe
CHP'de kurultay hazırlığı! PM seçimlerinde liste savaşları olacak
CHP'de 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Bin 300 kurultay delegesi bu hafta sonu yeni yönetimi seçmek için sandık başına gidiyor. Peki kurultay öncesi kulislerde neler konuşuluyor? Özgür Özel'in karşısına rakip çıkacak mı? Muhaliflerin yol haritası ne? Yanıtları haberimizde…