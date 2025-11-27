CHP’de kurultay hazırlığı! PM seçimlerinde liste savaşları olacak

CHP'de 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Bin 300 kurultay delegesi bu hafta sonu yeni yönetimi seçmek için sandık başına gidiyor. Peki kurultay öncesi kulislerde neler konuşuluyor? Özgür Özel'in karşısına rakip çıkacak mı? Muhaliflerin yol haritası ne? Yanıtları haberimizde…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN