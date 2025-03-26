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CHP’de kim kazandı kim kaybetti? | ANALİZ

CHP’de kim kazandı kim kaybetti? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 08:49
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. CHP ise yargı sürecini beklemeden yolsuzluk meselesini milletin meselesi haline getirmeye çalıştı. İddialara bir cevap üretemediği gibi "cumhurbaşkanı adayımız engelleniyor" algısı yaptı. Oysa soruşturma süreci tamamen CHP'li isimlerin şikayeti ile başlamıştı. Diğer taraftan şaibeli kurultay tartışmalarıyla ilgili de gelişmeler yaşandı. Kayyum atanmasından endişe eden Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için mahkemeye başvuru yaptı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da olduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe gösterdi.
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CHP’de kim kazandı kim kaybetti? | ANALİZ
CHP’de kim kazandı kim kaybetti?
CHP’de kim kazandı kim kaybetti?
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