CHP’de kim kazandı kim kaybetti? | ANALİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. CHP ise yargı sürecini beklemeden yolsuzluk meselesini milletin meselesi haline getirmeye çalıştı. İddialara bir cevap üretemediği gibi "cumhurbaşkanı adayımız engelleniyor" algısı yaptı. Oysa soruşturma süreci tamamen CHP'li isimlerin şikayeti ile başlamıştı. Diğer taraftan şaibeli kurultay tartışmalarıyla ilgili de gelişmeler yaşandı. Kayyum atanmasından endişe eden Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için mahkemeye başvuru yaptı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da olduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe gösterdi.

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